Я никому (н..)поверю что есть на нашей земле места скучные и (н..)дающие никакой пищи (н..)глазу (н..)слуху (н..)воображению (н..)человеческой мысли. Только исследуя какой-нибудь клоч..к нашей страны можно понять как она хороша...
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Я никому (н..)поверю что есть на нашей земле места скучные и (н..)дающие никакой пищи (н..)глазу (н..)слуху (н..)воображению (н..)человеческой мысли. Только исследуя какой-нибудь клоч..к нашей страны можно понять как она хороша и как мы сердцем пр..вязаны к каждой её тропинке роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги. Вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания и объяснить их. Какова основная мысть текста?
Ответ(ы):
Гость:
Я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи : ни глазу, ни слуху, ни воображению ,ни человеческой мысли.Только исследуя какой-нибудь клочок нашей страны ,можно понять ,как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги. основная мысль текста: показать читателям , что на нашей планете всегда найдутся места , которые будут по душе и удивят нас.Нужно лишь разглядеть всю красоту
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