Я никому (н..)поверю что есть на нашей земле места скучные и (н..)дающие никакой пищи (н..)глазу (н..)слуху (н..)воображению (н..)человеческой мысли. Только исследуя какой-нибудь клоч..к нашей страны можно понять как она хороша...

Гость: Гость:

Я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи : ни глазу, ни слуху, ни воображению ,ни человеческой мысли.Только исследуя какой-нибудь клочок нашей страны ,можно понять ,как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги. основная мысль текста: показать читателям , что на нашей планете всегда найдутся места , которые будут по душе и удивят нас.Нужно лишь разглядеть всю красоту