Помогите с примером по действиям 4,64

Математика
Помогите с примером по действиям 4,64
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 4,64/5,1 / 2/3 = 4,64/5,1*3/2 = 13,92/10,2 2. 4,32/8,5 * 1 1/4 = 4,32/8,5 * 5/4 = 21,60/34 3. 13,92/10,2 + 21,60/34 = 693,6/346,8 = 2
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