Пропущенные буквы и знаки припенания. Миша (не) знал,что ему д_лать. Он п_терял сра??у все. И друзей и т_л_фон и дом. Но он быстр_ соорентировался. Миша взял веревку,н_жницы и иголку. И быстро все заш_ п_лотно. И через минуту ...
Русский язык
Пропущенные буквы и знаки припенания. Миша (не) знал,что ему д_лать. Он п_терял сра??у все. И друзей и т_л_фон и дом. Но он быстр_ соорентировался. Миша взял веревку,н_жницы и иголку. И быстро все заш_ п_лотно. И через минуту стало все хорошо. Вернулись друзья т_л_фон и дом. Миша был оч_нь рад.
Ответ(ы):
Гость:
Миша не знал, что ему делать. Он потерял сразу все. И друзей, и телефон, и дом. Но он быстро сориентировался. Миша взял веревку, ножницы и иголку. И быстро все зашил плотно. И через минуту стало все хорошо. Вернулись друзья, телефон и дом. Миша был очень рад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Use which or who to complete the sentences. 1) ...lives in Canada? - Mr Wilson does. 2) ...of them lives in Canada? - mr wilson does 3) ...li...
Математика
На станции метро через турникет каждые 5секунд проходит 1пассажир. сколько пассаж??ров пройдёт через аппарат за 1 мин 35 сек