Пропущенные буквы и знаки припенания. Миша (не) знал,что ему д_лать. Он п_терял сра??у все. И друзей и т_л_фон и дом. Но он быстр_ соорентировался. Миша взял веревку,н_жницы и иголку. И быстро все заш_ п_лотно. И через минуту ...

Гость: Гость:

Миша не знал, что ему делать. Он потерял сразу все. И друзей, и телефон, и дом. Но он быстро сориентировался. Миша взял веревку, ножницы и иголку. И быстро все зашил плотно. И через минуту стало все хорошо. Вернулись друзья, телефон и дом. Миша был очень рад.