Реши задачу разными способами. В каждом из трех залов выставки повесили 18 пейзаж??й, 10 портретов, 14 натюрмортов. Сколько картин представлено на выставке?

Гость: Гость:

1 способ 18+10+14=42 картины в одном зале 42*3=126 картин всего 2 способ 18*3=54 пейзажа всего 10*30=30 портретов всего 14*3=42 натюрмортов всего 54+30+42=126 картин всего 3 способ (18+10+14)*3=126 картин всего 4 способ (18*3)+(10*3)+(14*3)=126 картин всего