Помогите составить краткую запись задачи за 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой ??коростью пролетел 96км какое расстояние он пролетит за 40 мин если скорость его увеличится на 2км/мин?

Математика
Помогите составить краткую запись задачи за 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой ??коростью пролетел 96км какое расстояние он пролетит за 40 мин если скорость его увеличится на 2км/мин?
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