Помогите составить краткую запись задачи за 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой ??коростью пролетел 96км какое расстояние он пролетит за 40 мин если скорость его увеличится на 2км/мин?

Математика

Помогите составить краткую запись задачи за 8 мин самолёт двигаясь с одинаковой ??коростью пролетел 96км какое расстояние он пролетит за 40 мин если скорость его увеличится на 2км/мин?

Автор: Гость