Два пешехода вышли из двух деревень навстречу друг другу.Один шёл со скоростью 5 к??/час,скорость другого 4км/час.Через сколько часов они встретятся,если расстояние между деревнями 36км?

Математика

Два пешехода вышли из двух деревень навстречу друг другу.Один шёл со скоростью 5 к??/час,скорость другого 4км/час.Через сколько часов они встретятся,если расстояние между деревнями 36км?

Автор: Гость