Два пешехода вышли из двух деревень навстречу друг другу.Один шёл со скоростью 5 к??/час,скорость другого 4км/час.Через сколько часов они встретятся,если расстояние между деревнями 36км?
Математика
Два пешехода вышли из двух деревень навстречу друг другу.Один шёл со скоростью 5 к??/час,скорость другого 4км/час.Через сколько часов они встретятся,если расстояние между деревнями 36км?
Ответ(ы):
Гость:
1)я точно не знаю 5-4 или 5+4 вообщем спроси у родителей-это будет скорость сближения 2)36: на 1 или 9 и получается ответ
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