Среди данных чисел найдите положительный и отрицательные +5,-2,+4,-21,+18,-32,+11,-7,-15,0,+10

Математика
Среди данных чисел найдите положительный и отрицательные +5,-2,+4,-21,+18,-32,+11,-7,-15,0,+10
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Ответ(ы):
Гость:
Положительные:+5,+4,+18,+11,+10 отрицательные:-2,-21,-32,-7,-15 0-не отрицательное и не положительное число
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