Выделить части слова в словах выглянуло.солнышко,заблестел,весело,огород,дорога
Русский язык
Выделить части слова в словах выглянуло.солнышко,заблестел,весело,огород,дорога
Ответ(ы):
Гость:
Выглянуло- вы приставка, глянул корень, о окончание
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