Выделить части слова в словах выглянуло.солнышко,заблестел,весело,огород,дорога

Русский язык
Выделить части слова в словах выглянуло.солнышко,заблестел,весело,огород,дорога
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выглянуло- вы приставка, глянул корень, о окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 4x(только x во второй степени)- 25=0
Ответить
Русский язык
7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик
Ответить
Математика
Помогите решить 10-(-28):(7)
Ответить
Немецкий язык
Перевсти Текс на немецкий язык. Мою лучшую подругу зовут Земфира. Она весёлая, до??рая,отзывчивая,скромная и яркая одновременно, всегда придет в ...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнение 21851-7x=16188
Ответить