Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиш...

Русский язык
Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиши это имя числительноев именительном творительном и предложном падежах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шел по улице(Д.п.) отряд(И.п.) Сорок мальчиков(Р.п.) подряд В переулке(П.п.) шел отряд(И.п.) Сорок девочек(Р.п.) подряд. Нет Винительного и Творительного падежей.  Сорок мальчиков + сорок девочек- стало восемьдесят ребят. И.п. восемьдесят Т.п. восьмьюдесятью П.п. о восьмидесяти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить звуковые схемы слов обьявление
Ответить
Математика
На станции метро через турникет каждые 5секунд проходит 1пассажир. сколько пассаж??ров пройдёт через аппарат за 1 мин 35 сек
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 7х^2-3х(6-2х^2)
Ответить
Алгебра
АЛГЕБРА 8 класс КОРНИ Помогите гайс
Ответить
Математика
На покупку овощей хозяйка израсходовала 180 руб. что составило Одну шестую имевших??я у неё денег зачем она купила 2 кг яблок по 54 руб. за килогра...
Ответить