Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиш...

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Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиши это имя числительноев именительном творительном и предложном падежах

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