Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиш...
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Спиши строки д. хармса над именами существительными укажи падеж каких падежей нет? Шел по улице отряд сорок мальчиков подряд в переулке шел отряд сорок девочек подряд Сколько стало ребят когда они собрались вместе ? запиши это имя числительноев именительном творительном и предложном падежах
Ответ(ы):
Гость:
Шел по улице(Д.п.) отряд(И.п.) Сорок мальчиков(Р.п.) подряд В переулке(П.п.) шел отряд(И.п.) Сорок девочек(Р.п.) подряд. Нет Винительного и Творительного падежей. Сорок мальчиков + сорок девочек- стало восемьдесят ребят. И.п. восемьдесят Т.п. восьмьюдесятью П.п. о восьмидесяти.
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