Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, запели, песни, птицы. • Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили? • Составьте из данных слов...

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Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, запели, песни, птицы. • Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили? • Составьте из данных слов шесть предложений. Где нужно, изменяйте форму слова. • Запишите три любых предложения. Подчеркните в них главные члены. Помогите пожалуйста, даю все баллы!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наступила весна. тает снег. на реке потемнел лед. прилетели грачи. скоро прилетят скворцы и жаворонки. в лесу запели песни птицы
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