Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, запели, песни, птицы. • Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили? • Составьте из данных слов...

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Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, запели, песни, птицы. • Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили? • Составьте из данных слов шесть предложений. Где нужно, изменяйте форму слова. • Запишите три любых предложения. Подчеркните в них главные члены. Помогите пожалуйста, даю все баллы!

Автор: Гость