Соченение на тему почему не надо линитса на на страницу

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Держи: Лениться надо со вкусом. Недаром говорят “Лень-матушка”. Кстати, и то, что она прежде нас родилась, тоже верно. А вот ещё пословица: “Ленивому всегда праздник” – да кто же не хочет праздника! Вспомним и эти жемчужины русской словесности: “От работы кони дохнут”, “Работа не волк, в лес не убежит”… Есть в них что-то притягательное, не правда ли? А как проникновенно выразил это состояние души поэт А. Вознесенский: “Благословенна лень, томительнейший плен, когда проснуться лень и сну отдаться лень. ” Лень – это не полный отказ от действия, это нежелание делать что-то конкретное. Причиной может быть и обычная усталость, и сомнение в необходимости работы, и желание заняться более полезным и интересным делом. Виктория Токарева определила лень как инстинкт самосохранения. В любом случае, не стоит отмахиваться от этого явления и сразу же прибегать к поиску способов борьбы с ним. Почему герои сказок и былин годами сидели на печи и ничего не делали? Видимо, не находилось для них подходящего дела, а пустяками они заниматься не хотели. Копили силы для своих подвигов. В таких случаях полезно прислушаться к внутреннему голосу. Если мне не хочется заниматься ерундой, я и не буду ею заниматься. Лень вставать рано – и не встаю. Не считаю нужным делать тяжелую работу – найду способ сделать её более лёгким путём. Отрицательное отношение к лени ведёт истоки с тех пор, когда изнурительный физический труд от зари до зари был единственным источником существования простых людей: “Труд человека кормит, а лень портит”. Нежелание выполнять свою работу автоматически означало крах жизненных устоев, поскольку иного просто не было дано. С тех пор, однако, сильно изменились возможности для приложения сил и интеллекта человека, и простое воспроизведение средневекового трудоголизма в современных условиях уже не стоит рассматривать как образец доблести и геройства. Многие успешные люди позволяют себе трудиться далеко не полный рабочий день, не считаясь при этом лентяями. Лень – двигатель прогресса. Это не я первый сказал, и тому масса подтверждений в истории. Лень человеку было таскать камни на себе – и он изобрёл колесо. Лень вкалывать – изобрёл механизмы и автоматику. Одно из величайших изобретений человечества – машинка для подсчёта денежных купюр. А если серьёзно, то отвлечение от никчёмного и монотонного труда способствует высвобождению творческого и изобретательского потенциала в человеке. Недаром физический гений Л. Д. Ландау любимым своим рабочим местом считал диван. На нём он принимал горизонтальное положение и объявлял: “Не мешайте, я работаю! ” Ленивым надо уметь быть. И, конечно, уметь отличать хроническую лень как полное нежелание заниматься делами – от той благословенной лени, которая спасает нас от ненужных перегрузок, дарит покой и отдых и направляет мысли и дела в нужное русло. При правильном подходе лень – один из источников вдохновения и полезный инструмент самомотивации.