Морфологический разбор слов часовой,пустынных, бесконечно!

Русский язык
Морфологический разбор слов часовой,пустынных, бесконечно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Часовой- какой?, н.ф.- часовой, обозначает признак предмета 2)постоянные морфологические признаки: относительное Непостоянные морфологические признаки: единственное число, мужской род, именительный падеж. 1)пустынных- каких?, начальная форма-какой?-пустынный,обозначает признак предмета. 2) постоянные морфологические признаки: качественное Непостоянные морфологические признаки: полная форма, множественное число.
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