Разобрать предложение по частям речи. На камне мелькнул хвост зеленой ящерки

Русский язык
Разобрать предложение по частям речи. На камне мелькнул хвост зеленой ящерки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На-предлог камне-сущ. мелькнул-глагол хвост-сущ. зеленой-прилаг. ящерки-сущ Еще что-то?
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