Чему вы больше доверяете слову или делу
Литература
Чему вы больше доверяете слову или делу
Ответ(ы):
Гость:
Есть люди, которые много говорят о своих планах на жизнь, о том как часто им приходится преодолевать трудности. Что день за днём они стараются сделать свою жизнь максимально комфортной или они скрываются за осуждением других людей,человек помешан на какой-то идеологии, но суть в том что в его жизни ничего не меняется и это становится уже больным воображением (оно проявл. по разному, любые примеры). Всегда смотри не на слова, а на его профессиональный рост. Что стоит за этими словами. -"А вот если бы, а ведь может получиться... хочу..." Мечта - цель - реализация
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Плотность паров органического вещества по воздуху равно 1,52. При сгорании 1,76 г это??о вещества образуется 3,52г углекислого газа и 1,44 мл воды.
Обществознание
Объясните почему подростка могут освободить от уголовной ответственности за впе??вые совершенное преступление
Математика
Другие предметы
Какое животное строит из ила, камней и деревьев самые высокие сооружения?Как назы??аются эти сооружения?