Чему вы больше доверяете слову или делу

Гость: Гость:

Есть люди, которые много говорят о своих планах на жизнь, о том как часто им приходится преодолевать трудности. Что день за днём они стараются сделать свою жизнь максимально комфортной или они скрываются за осуждением других людей,человек помешан на какой-то идеологии, но суть в том что в его жизни ничего не меняется и это становится уже больным воображением (оно проявл. по разному, любые примеры). Всегда смотри не на слова, а на его профессиональный рост. Что стоит за этими словами. -"А вот если бы, а ведь может получиться... хочу..." Мечта - цель - реализация