Плотность паров органического вещества по воздуху равно 1,52. При сгорании 1,76 г это??о вещества образуется 3,52г углекислого газа и 1,44 мл воды.

Химия

Плотность паров органического вещества по воздуху равно 1,52. При сгорании 1,76 г это??о вещества образуется 3,52г углекислого газа и 1,44 мл воды.

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