Найти R общ?-? подробно с решением с формулами

Физика
Найти R общ?-? подробно с решением с формулами
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