Запишите словосочетания глагол +личное местоимение мы в косвенном падеже .укажит?? падеж местоимения . Бежать (от кого ?) ...,скучает (по кому ?) ..., встретился ( с кем ?)...,провожает (кого? ).., расспрашивал (о ком ?)...., ...
Русский язык
Запишите словосочетания глагол +личное местоимение мы в косвенном падеже .укажит?? падеж местоимения . Бежать (от кого ?) ...,скучает (по кому ?) ..., встретился ( с кем ?)...,провожает (кого? ).., расспрашивал (о ком ?)...., спорил ( с кем ?)..,видел (кого ?)..,беспокоился (о ком ?)....
Ответ(ы):
Гость:
Бежать (от кого?) от него - Р.п. скучает по нему - Р.п. встретился с нами - Т.п. провожает - их (В.п.) расспрашивал обо мне - П.п. спорил с ним - Т.п. видел ее - Р.п. беспокоился о нас - П.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Политическая партия, получившая на выборах поддержку большинства избирателей, проводит через парламент закон о запрещении другой участвовавшей в вы...
Русский язык
Литература
Химия
Плотность паров органического вещества по воздуху равно 1,52. При сгорании 1,76 г это??о вещества образуется 3,52г углекислого газа и 1,44 мл воды.