Запишите словосочетания глагол +личное местоимение мы в косвенном падеже .укажит?? падеж местоимения . Бежать (от кого ?) ...,скучает (по кому ?) ..., встретился ( с кем ?)...,провожает (кого? ).., расспрашивал (о ком ?)...., ...

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Запишите словосочетания глагол +личное местоимение мы в косвенном падеже .укажит?? падеж местоимения . Бежать (от кого ?) ...,скучает (по кому ?) ..., встретился ( с кем ?)...,провожает (кого? ).., расспрашивал (о ком ?)...., спорил ( с кем ?)..,видел (кого ?)..,беспокоился (о ком ?)....

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