Как решить эти примеры и объясните

Гость: Гость:

А) 2,4 решение: 0,36:0,14=2,4 б) решение:0,(6) (1,2*3,4):(3,6*1,7)=4,08:6,12=0(6) или же 0 целых, 6 в периоде в) 0,0525 решение: (0,42*1,4*0,54):(2,8*0,24*9)=0,31752:6,048=0,0525 г)0,8 решение: (6,4*0,57*3,2):(1,9*0,8*9,6)=11,6736:14,592=0,8