Напишите пожалуйста предложение \обособленное определение, выраженное деепричастным оборотом\

Русский язык
Напишите пожалуйста предложение \обособленное определение, выраженное деепричастным оборотом\
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ветер дует порывами, /Постоянно меняя своё направление/ . /Сердито воя/, дует холодный ветер. Вроде так :з
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