Две третьих вместимости одного бака равны трем четвертым вместимости другого и ??авны 54 л. Выполни разностоное сравние вместиостей этих баков.

Математика
Две третьих вместимости одного бака равны трем четвертым вместимости другого и ??авны 54 л. Выполни разностоное сравние вместиостей этих баков.
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