Решите уравнение: 4x во второй степени -25=0
Математика
Решите уравнение: 4x во второй степени -25=0
Ответ(ы):
Гость:
4х^2 - 25 = 0 x^2 = 25 : 4 x^2 = 6,25 x1 = 2,5 x2 = - 2,5
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