100 mod (6 div 4)=? 25 div 2 =? 36 mod 19=?

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100 mod (6 div 4)=? 25 div 2 =? 36 mod 19=?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Div - операция целочисленного деления mod - jcnfnjr jn wtkjxbcktyyjuj ltktybz 100 mod (6 div 4)=100 mod 1 = 0 25 div 2 = 12 36 mod 19 = 17
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