Сочинение рассуждение на тему "Что такое бессовестность?"

Гость: Гость:

Я шел с магазина.Было скользко в переди меня шла какаято старушка. У нее были тяжелые сумки. Вдруг она подск..льзнулась и упала. Это было очень ужасное зрелище. Она просила у меня помощи. Но у усмехнулся, развернулся и пошел дальше. Вдруг к бабушк.. подбежал какой то мужчина он ей помог встать и сказал " какой ты бессовестный " С этого момента мне стало стыдно и я попросил у старушки прощения.