Высота высота комнаты 3 метра ширина 4 метров а длина 7 метров Чему равен объем этой комнаты Чему равна площадь пола потолка стен

Математика

Высота высота комнаты 3 метра ширина 4 метров а длина 7 метров Чему равен объем этой комнаты Чему равна площадь пола потолка стен

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