Высота высота комнаты 3 метра ширина 4 метров а длина 7 метров Чему равен объем этой комнаты Чему равна площадь пола потолка стен
Математика
Высота высота комнаты 3 метра ширина 4 метров а длина 7 метров Чему равен объем этой комнаты Чему равна площадь пола потолка стен
Ответ(ы):
Гость:
3*4*7=84м3 объём комнаты. пол = 28м2. стена = 12м2. потолок = 28м2.
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