Помогите с номером 107 и 108. Срочно даю 100 балов!!!
Математика
Помогите с номером 107 и 108. Срочно даю 100 балов!!!
Ответ(ы):
Гость:
107. Если 100, то вся величина 250 Если 80, то 200 Если 60, то 150
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