Пожалуйста помогите прошу. В каких случаях можно сразу выполнить вычисления. 170ц + 30ц, 40ц - 30кг, 6т + 15ц, 33ц -27ц, 18ц 20кг -4ц 5 кг, 84ц 57кг + 48кг. прошу помогите я вас умоляю

Математика

Пожалуйста помогите прошу. В каких случаях можно сразу выполнить вычисления. 170ц + 30ц, 40ц - 30кг, 6т + 15ц, 33ц -27ц, 18ц 20кг -4ц 5 кг, 84ц 57кг + 48кг. прошу помогите я вас умоляю

Автор: Гость