Пожалуйста помогите прошу. В каких случаях можно сразу выполнить вычисления. 170ц + 30ц, 40ц - 30кг, 6т + 15ц, 33ц -27ц, 18ц 20кг -4ц 5 кг, 84ц 57кг + 48кг. прошу помогите я вас умоляю
Математика
Пожалуйста помогите прошу. В каких случаях можно сразу выполнить вычисления. 170ц + 30ц, 40ц - 30кг, 6т + 15ц, 33ц -27ц, 18ц 20кг -4ц 5 кг, 84ц 57кг + 48кг. прошу помогите я вас умоляю
Ответ(ы):
Гость:
170ц + 30ц=200ц, 40ц - 30кг=4000-30=39ц 70 кг, 6т + 15ц=6т 15 ц, 33ц -27ц=6ц, 18ц 20кг -4ц 5 кг=14 ц 15 кг, 84ц 57кг + 48кг=85ц 5 кг
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