Взяли 6 одинаковых прямоугольника длина каждого 3 сантиметров ширина 2 сантиметро?? из них составили квадрат Начерти этот квадрат и найти его периметр

Математика
Взяли 6 одинаковых прямоугольника длина каждого 3 сантиметров ширина 2 сантиметро?? из них составили квадрат Начерти этот квадрат и найти его периметр
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24 см = Р квадрата. три прямоугольника свеху и снизу тоже три. вот так: ооо ооо
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