№1. Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип химической реакции: Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O №2. Составьте уравнения химических реакций: 1) Реакция соединения: Оксид углерода (IV) + оксид кальци...

Химия

№1. Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип химической реакции: Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O №2. Составьте уравнения химических реакций: 1) Реакция соединения: Оксид углерода (IV) + оксид кальция = карбонат кальция 2) Реакция обмена: Гидроксид калия + азотная кислота = ...... + H2O №3. Задача. Вычислите массу оксида алюминия, который образовался при взаимодействии 37 алюминия с кислородом. (напишите пожалуйста дано, найти, решение)

Автор: Гость