№1. Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип химической реакции: Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O №2. Составьте уравнения химических реакций: 1) Реакция соединения: Оксид углерода (IV) + оксид кальци...
Химия
№1. Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип химической реакции: Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O №2. Составьте уравнения химических реакций: 1) Реакция соединения: Оксид углерода (IV) + оксид кальция = карбонат кальция 2) Реакция обмена: Гидроксид калия + азотная кислота = ...... + H2O №3. Задача. Вычислите массу оксида алюминия, который образовался при взаимодействии 37 алюминия с кислородом. (напишите пожалуйста дано, найти, решение)
Ответ(ы):
Гость:
№1. 2Fe³+(OH¹–)3 + 3H¹+2SO4²– = Fe2³+(SO4²–)3 + 6H¹+2O²– №2. 1)СО₂+СаО⇒СаСО₃ 2)КОН+HNO₃⇒KNO₃+H₂O №3. 4Al+3O₂⇒2Al₂O₃ m(Al)=37g m(Al₂O₃)-? n=m/M n(Al)=37/27=1,4моль n(Al₂O₃)-? 1,4/4=х/2 4х=1,4*2=2,8 х=2,8/4 х=0,7моль m=M*n M(Al₂O₃)=27*2+16*3=102г/моль m(Al₂O₃)=102*0,7=71,4
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