Сделать развёрнутый (полный) звуко-буквенный разбор слова-Зайчишка.

Русский язык
Сделать развёрнутый (полный) звуко-буквенный разбор слова-Зайчишка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
№1. Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип химической реакции: Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O №2. Составьте уравне...
Ответить
Математика
Взяли 6 одинаковых прямоугольника длина каждого 3 сантиметров ширина 2 сантиметро?? из них составили квадрат Начерти этот квадрат и найти его периметр
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу морфемам слова березонька, ситечко, наборщик
Ответить
Русский язык
Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как загадку решить
Ответить
Биология
Значение слова орган
Ответить