Из клетчатого квадрата 7 × 7 по границам клеток вырезали равное количество квадратов 2 × 2 и прямоугольников 1 × 4. Какое наибольшее количество этих фигурок могло быть вырезано?
Алгебра
Из клетчатого квадрата 7 × 7 по границам клеток вырезали равное количество квадратов 2 × 2 и прямоугольников 1 × 4. Какое наибольшее количество этих фигурок могло быть вырезано?
Ответ(ы):
Гость:
Решение Так как квадратик и прямоугольник вместе содержат 8 клеток, то число фигурок каждого вида не превосходит , значит, не больше 6. Решение во вкладыше
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