Составить задачу на разностное сравнение первое действие умножение, деление

Гость: Гость:

В 4 больших коробках тетрадей в 2 раза больше, чем в 6 маленьких. Сколько тетрадей в 1 большой коробке, если в одной маленькой коробке 10 тетрадей. РЕШЕНИЕ: 1) 6 * 10 = 60 2) 60 * 2 =120 3) 120 : 4 = 30 Ответ: 30