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X во второй степени равно 9
Математика
X во второй степени равно 9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто х=3 тк з в квадрате т.е в 2 степени 9
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