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Помогите с двумя задачами плиз
Математика
Помогите с двумя задачами плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Задача 15 увеличил число в 20 раз 14*20=280
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