Какое вещество,кроме снега, находится в банке со снегом? Находится ли оно в банке с водой?
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Какое вещество,кроме снега, находится в банке со снегом? Находится ли оно в банке с водой?
Ответ(ы):
Гость:
H2O ВОЗДУХ, находится там
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