Какие навыки мы получаем в школе ?
Обществознание
Какие навыки мы получаем в школе ?
Ответ(ы):
Гость:
Читать, писать. Основные навыки полученные детьми, если это не комплексные школы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первоклассники нарисовали 18 рисунков а второклассникив 2 раза меньше сколько рис??нков нарисовали второклассники и первоклассники вместе?
Русский язык
Русский язык
Из текста найти существительные 1,2,3 склонения обозначить падеж выделить окончания? Рядом с нашим селом есть березовая рощя. Сельчане называют е...
Алгебра
Двое рабочих, выполняя определенное задание вместе,могли бы закончить его за 12дней. Если сначала будет работать только один из них,а когда он выпо...
Математика