Какие навыки мы получаем в школе ?

Обществознание
Какие навыки мы получаем в школе ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Читать, писать. Основные навыки полученные детьми, если это не комплексные школы.
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