Напиши название строфы. Птички солнышка ждут, Птички песни поют, И стоит себе л??с,улыбается. Стать за честь твою Против недруга, За тебя в нужде Сложить голову! Привет тебе,мой край родной, С твоими тёмными лесами, С...

Литература

Напиши название строфы. Птички солнышка ждут, Птички песни поют, И стоит себе л??с,улыбается. Стать за честь твою Против недруга, За тебя в нужде Сложить голову! Привет тебе,мой край родной, С твоими тёмными лесами, С твоей великою рекой И с неоглядными полями!

Автор: Гость