Напиши название строфы. Птички солнышка ждут, Птички песни поют, И стоит себе л??с,улыбается. Стать за честь твою Против недруга, За тебя в нужде Сложить голову! Привет тебе,мой край родной, С твоими тёмными лесами, С...
Литература
Напиши название строфы. Птички солнышка ждут, Птички песни поют, И стоит себе л??с,улыбается. Стать за честь твою Против недруга, За тебя в нужде Сложить голову! Привет тебе,мой край родной, С твоими тёмными лесами, С твоей великою рекой И с неоглядными полями!
Ответ(ы):
Гость:
Если тут 3 названия надо тогда:Утро, Преданность, Мой край.
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