Напишите данные существительные в столбик и к каждому из них подберите и запишите по три прилагательных. Слова: Хлеб,яблоко,сахар,волк,заяц,солнце,небо,стол 2.Выберите 3 прилагательных с ударением на основе и писменно проскло...

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Напишите данные существительные в столбик и к каждому из них подберите и запишите по три прилагательных. Слова: Хлеб,яблоко,сахар,волк,заяц,солнце,небо,стол 2.Выберите 3 прилагательных с ударением на основе и писменно просклоняйте их вместе с существительными. Выделите окончания прилагательных.

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