Напишите данные существительные в столбик и к каждому из них подберите и запишите по три прилагательных. Слова: Хлеб,яблоко,сахар,волк,заяц,солнце,небо,стол 2.Выберите 3 прилагательных с ударением на основе и писменно проскло...
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Напишите данные существительные в столбик и к каждому из них подберите и запишите по три прилагательных. Слова: Хлеб,яблоко,сахар,волк,заяц,солнце,небо,стол 2.Выберите 3 прилагательных с ударением на основе и писменно просклоняйте их вместе с существительными. Выделите окончания прилагательных.
Ответ(ы):
Гость:
Хлеб-Вкусный, свежий, мягкий Яблоко-Сочное, красное, маленькое Сахар-Коричневый, тростниковый, кристаллический Волк-Страшный. жестокий. беспощадный Заяц-Трусливый. маленький, прыгающий Солнце- Яркое, большое, светящее Небо- Чистое, голубое ясное Стол- Деревянный, старый, нарядный
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