Подскожите номер 1 пжжжжжж
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Подскожите номер 1 пжжжжжж
Ответ(ы):
Гость:
Для начала надо найди окончание. Затем корень, следовательно станет видна приствка
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