Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?

Математика
Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
120:3=40(Ир.) Голубых 120-40=80(Ир.) Жёлтых Ответ: 40 голубых меньше, чем жёлтых 80 Ирисок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите площадь круга, длина радиуса которого равна 40 см (п=3,14) плииииз помогите срочноооо
Ответить
Математика
Мальвина дала задание Буратино подобрать ключи к 10 запертым замкам. Какой из 10 ключиков подходит к какому замку - неизвестно. За сколько попыток ...
Ответить
Русский язык
Напишите сказку по своему
Ответить
Математика
Найди выражение 5км 78м +5км 820м
Ответить
Русский язык
Подскожите номер 1 пжжжжжж
Ответить