Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?
Математика
Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?
Ответ(ы):
Гость:
120:3=40(Ир.) Голубых 120-40=80(Ир.) Жёлтых Ответ: 40 голубых меньше, чем жёлтых 80 Ирисок
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