Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?

Математика

Бало 120 ирисов,желтых больше,чем голубых в три раза,сколько было желтых и сколько голубых ирисов?

Автор: Гость