Сочинение по рассказу ,. Кавказкий Пленник,, про дружбу Жилина и Дины

Гость: Гость:

Жилин и ДинаСобытия, происходящие в рассказе Льва Толстого «Кавказский пленник», относятся к периоду Кавказской войны во времена правления Николая­I. Главные герои произведения русские офицеры, попавшие в плен к татарам, и маленькая девчушка из татарского аула. Несмотря на то, что Жилин и Дина принадлежат разным народам и относятся к разным возрастным категориям, они быстро находят общий язык. Впервые Дина, дочь аульского татарина, увидела Жилина, когда он после бессонной ночи в плену попросил воды.Жилина поразило то, что такая маленькая и хрупкая девчушка несет на голове кувшин, полный воды. В свою очередь, Дина была поражена тем, как жадно этот пленный пил воду. Она смотрела на него вначале, словно на дикого зверя. Когда он ей вернул кувшин, она резко отпрыгнула. Со временем Жилин привык к местной атмосфере. В свободное время он мастерил глиняных кукол. Одну из таких кукол взяла себе Дина. Она тут же нарядила ее в красные лоскуты и нянчила, словно ребенка. Когда старая татарка сломала эту куклу, Жилин смастерил для нее новую. В благодарность она стала носить ему молоко, лепешки и мясо. Так началась их крепкая дружба.Дину можно назвать единственным преданным другом Жилина в рассказе, так как на Костылина он положиться не мог. Мало того, что тот подставил его во время нападения татар, так он еще и сорвал план побега, который Жилин тщательно обдумывал на протяжении месяца. Во второй раз Жилину помогла именно Дина. Зная, что ее могут за это наказать, она все-таки принесла Жилину длинную палку, чтобы он выбрался из ямы и бежал. На прощание она принесла ему лепешек и расплакалась. Вскоре Жилин уже был на стороне русских, а Костылин еще месяц просидел в плену, дожидаясь выкупа.Дружба Дины и Жилина – это одна из главных сюжетных линий рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». Таким образом, автор хотел подчеркнуть значимость смелости и преданности в характере человека. Возраст не имеет никакого значения. Такие качества, как отвага, отзывчивость, преданность заложены в человеке с самого детства, также как и малодушие, трусость и слабость духа. Как оказалось, тринадцатилетняя девочка способна быть более преданным другом, нежели взрослый офицер.