Какие знания мы получаем в школе ?

Обществознание
Какие знания мы получаем в школе ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Знание – когда учат внешнему виду и характеристикам компьютера.Умение – когда учат выполнять основные действия на компьютере.Навыки – когда учат уверенно себя чувствовать за работой с компьютером, пользоваться важными программами и понимать их суть.Опыт – когда ученик может самостоятельно находить практические решения поставленных задач, применяя полученные знания.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ ??АПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В ...
Ответить
Другие предметы
Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял?
Ответить
Математика
Найдите все делители числа а,если: а)а=2*11*7 б)а=2*3*5*7
Ответить
Математика
Решите задачу: Масса ручницы предназначенной для всадника составляла 500 г, а руч??ица пехотинца была в 8 раз тяжелее. Чему равна масса ручниц 4...
Ответить
Русский язык
Носит одуванчик желтый сарафанчик как подчеркнуть основу основу предложения
Ответить