Какие знания мы получаем в школе ?

Гость: Гость:

Знание – когда учат внешнему виду и характеристикам компьютера.Умение – когда учат выполнять основные действия на компьютере.Навыки – когда учат уверенно себя чувствовать за работой с компьютером, пользоваться важными программами и понимать их суть.Опыт – когда ученик может самостоятельно находить практические решения поставленных задач, применяя полученные знания.