Вычти значение выражений. 1 выражение - (6кг130г+8кг800г)*3=? . 2 выражение - (2ц98кг+5ц35кг):7=? . 3 выражение - (6км82м+35км92м):7=? . 4 выражение - (5м72см+4м8см)*6=? . Всего 4 выражения. Пожалуйста решите их!!)))) А звёздоч...

Математика
Вычти значение выражений. 1 выражение - (6кг130г+8кг800г)*3=? . 2 выражение - (2ц98кг+5ц35кг):7=? . 3 выражение - (6км82м+35км92м):7=? . 4 выражение - (5м72см+4м8см)*6=? . Всего 4 выражения. Пожалуйста решите их!!)))) А звёздочка (*), это умножить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(6кг130г+8кг800г)*3=(6130г+8800г)*3=44 кг 790 г
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