Вычти значение выражений. 1 выражение - (6кг130г+8кг800г)*3=? . 2 выражение - (2ц98кг+5ц35кг):7=? . 3 выражение - (6км82м+35км92м):7=? . 4 выражение - (5м72см+4м8см)*6=? . Всего 4 выражения. Пожалуйста решите их!!)))) А звёздоч...

Математика

Вычти значение выражений. 1 выражение - (6кг130г+8кг800г)*3=? . 2 выражение - (2ц98кг+5ц35кг):7=? . 3 выражение - (6км82м+35км92м):7=? . 4 выражение - (5м72см+4м8см)*6=? . Всего 4 выражения. Пожалуйста решите их!!)))) А звёздочка (*), это умножить

Автор: Гость