Напишите юмористический рассказ о состязании человека и животного????????????????? Длин?? прыжка лягушки-3,95; собаки-7,60; мальчик-8,90; гепард-9,15; косуля-12,20; кенгуру 12,80

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Решил устроить человек олимпиаду по прыжкам в длину с места. Дал объявление в газету, что участвовать в ней могут все желающие: люди и животные. Победителю он обещал вручить ценный подарок. И вот наступил день соревнований, собралось на стадионе множество любопытных людей и животных. Встали у старта человек, лягушка, собака, мальчик, гепард, косуля и кенгуру. Первым прыгнул человек, длина его прыжка составила два метра сорок сантиметров. Второй прыгнула лягушка с результатом три метра девяносто пять сантиметров, а за ней совершила прыжок собака с результатом семь метров шестьдесят сантиметров. Мальчик прыгнул на восемь метров девяносто сантиметров, а результат гепарда составил девять метров пятнадцать сантиметров. Последними прыгнули косуля и кенгуру с результатами двенадцать метров двадцать сантиметров и двенадцать метров восемьдесят сантиметров соответственно. Расстроился человек, что он оказался на последнем месте, а кенгуру радостно запрыгала: "Ну, и где мой приз!" "Вот он, - ответил ведущий, - это поездка в Австралию на 14 дней" "Тьфу, ты, - сказала кенгуру, - и стоило мне сюда тащиться, чтобы получить бесплатную путёвку домой".