Значение слова гимнасий

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Гимнасий - (греч. gymnasion) - государственное учебно-воспитательноезаведение в древнегреческих городах и на эллинистическом Востоке,получившее наибольшее распространение в 5-4 вв. до н. э. В гимнасийпоступали после палестры юноши 16 лет из знатных рабовладельческих семей идо 18 лет занимались в нем гимнастикой, получали литературное, философскоеи политическое образование.