У человека катаракта глаз зависит от доминантного аутосомного гена , ихтиоз - рецессив . ген сцеплен с Х хромосомой . женщина со здоровыми глазами и нормальной кожей , отец которой страдал ихтиозом , выходит замуж за мужчину , ...
Биология
У человека катаракта глаз зависит от доминантного аутосомного гена , ихтиоз - рецессив . ген сцеплен с Х хромосомой . женщина со здоровыми глазами и нормальной кожей , отец которой страдал ихтиозом , выходит замуж за мужчину , страдающего катарактой и здоровой кожей , отец которого не имел этих заболеваний .
Ответ(ы):
Гость:
А- катаракта а - нормальное зрение Х(в) - ихтиоз Х(В) нормальная кожа ааХ(в)Х(В) (женщина нормальное зрение, нормальная кожа) х АаХ(В)Y(мужчина с катарактой и здоровой кожей) = ааХ(в)Х(В) (женщина нормальное зрение нормальная кожа), АаХ(В)Y(мужчина катаракта нормальная кожа ), ааХ(В)Y(мужчина нормальное зрение нормальная кожа), АаХ(в)Y(мужчина катаракта ихтиоз), ааХ(В)Х(В)(женщина нормальное зрение нормальная кожа), АаХ(в)Х(В) (женщина катаракта нормальная кожа), АаХ(В)Х(В)( женщина катаракта нормальная кожа)
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