У человека катаракта глаз зависит от доминантного аутосомного гена , ихтиоз - рецессив . ген сцеплен с Х хромосомой . женщина со здоровыми глазами и нормальной кожей , отец которой страдал ихтиозом , выходит замуж за мужчину , ...

Биология

У человека катаракта глаз зависит от доминантного аутосомного гена , ихтиоз - рецессив . ген сцеплен с Х хромосомой . женщина со здоровыми глазами и нормальной кожей , отец которой страдал ихтиозом , выходит замуж за мужчину , страдающего катарактой и здоровой кожей , отец которого не имел этих заболеваний .

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