Запишите данные существительные в форме дательного и предложного падежа Софья София Соня Сонечка Мария Марья Маша Наталья Наталия Наташа Юрий Юра Григорий Гриша Анатолий Толя Любовь Люба любовь
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Запишите данные существительные в форме дательного и предложного падежа Софья София Соня Сонечка Мария Марья Маша Наталья Наталия Наташа Юрий Юра Григорий Гриша Анатолий Толя Любовь Люба любовь
Ответ(ы):
Гость:
Дать Софье Софии Соне.....
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