Замените полные страдательные причастия и полные прилагательные на краткие При??ер:высушенное белье-белье высушено; туманная даль-даль туманна Бездонная печаль Желанный подарок Освещенная поляна Исправленная неточность За...

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Замените полные страдательные причастия и полные прилагательные на краткие При??ер:высушенное белье-белье высушено; туманная даль-даль туманна Бездонная печаль Желанный подарок Освещенная поляна Исправленная неточность Законное требование Выстроенные планы Невиданная сила Потерянное время Сорванная ветка Засеянное поле Нагруженная машина Разбросанные вещи Сожженое письмо Длинное платье Сплетенные корзины

Автор: Гость