Замените полные страдательные причастия и полные прилагательные на краткие При??ер:высушенное белье-белье высушено; туманная даль-даль туманна Бездонная печаль Желанный подарок Освещенная поляна Исправленная неточность За...
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Замените полные страдательные причастия и полные прилагательные на краткие При??ер:высушенное белье-белье высушено; туманная даль-даль туманна Бездонная печаль Желанный подарок Освещенная поляна Исправленная неточность Законное требование Выстроенные планы Невиданная сила Потерянное время Сорванная ветка Засеянное поле Нагруженная машина Разбросанные вещи Сожженое письмо Длинное платье Сплетенные корзины
Ответ(ы):
Гость:
Бездонная печаль-бочка бездонна Желанный подарок-подарок желанен Освещенная поляна-освещена поляна Исправленная неточность-неточность исправлена Законное требование-требование законно Выстроенные планы-планы выстроены Невиданная сила-сила невиданна Потерянное время-время потеряно Сорванная ветка-ветка сорвана Засеянное поле-поле засеяно Нагруженная машина-машина нагружена Разбросанные вещи-вещи разбросаны Сожженное письмо-письмо сожжено Длинное платье-платье длинно Сплетенные корзины-карзины сплетены
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