Предложение с союзом от того и оттого

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Предложение с союзом от того и оттого
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оттого(потому) я такой счастливый сегодня, что папа приехал из командировки. Мы побежим от того(указательное местоимение, от дерева )  дерева до этого. 
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