Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько необходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?
Математика
Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько необходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?
Ответ(ы):
Гость:
36-26=10 (кг) 10+13=24 понела ?а теперь скажи спасибо
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