Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько необходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?

Математика

Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько необходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?

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