Сочинение что я делаю в свободное время !!!

Гость: Гость:

Привет меня завут алина мне девять лет и сегодня я хочу рассказать что я делаю в свободное время я очень люблю играть с доузьями также у меня есть много разных хобби я люблю рисовать и заниматься спортом также я люблю совсем немножко смотреть телевизор и ещё я хожу в различные магазины я ежу к бабушке на быходных я очень её люблю вот так я проводу своё свободное время